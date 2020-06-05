Для оренбургской семьи, из которой изъяли детей, разработали план выхода из кризиса

ОРЕНБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Межведомственная комиссия разработала индивидуальный план профилактической работы для многодетной семьи из поселка Тюльпанный Домбаровского района Оренбургской области, из которой ранее изъяли четверых детей. Он включает социальную помощь и поддержку волонтеров, решение жилищного вопроса, работу с психологами и другие направления, сообщила в пятницу ТАСС начальник отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав аппарата губернатора и правительства региона Татьяна Шмелева.

Четверых детей из многодетной семьи органы опеки и полиция принудительно забрали 25 мая 2020 года на основании постановления главы района. Инцидент сняли на видео. На мать, которая отказалась отдавать детей, надели наручники, а позже оштрафовали за неподчинение требованиям полиции. 4 июня районные власти по рекомендации областной комиссии отменили постановление об изъятии детей.

"Органы системы профилактики составляют совместно с областными структурами индивидуальную программу по выводу семьи из кризиса. Еженедельно планируется выход в эту семью для выяснения обстоятельств и определения видов необходимой помощи: с ними нужно разговаривать, что они принимают от нас, а что нет. Помощь будет оказываться по линии социальной защиты, подключился департамент молодежной политики. Возможно, им будет удобнее получать помощь от волонтеров или бизнеса, потому что меры государственной поддержки предполагают некоторый контроль, но никто не будет проверять семью постоянно, это временная мера, пока у них не наладится нормальная жизнь", - сказала Шмелева, уточнив, что главным условием для получения помощи является согласие родителей, так как ранее они уже отказывались от некоторых видов поддержки.

Семье предложат социальный патронаж "Забота здесь", добавила Шмелева. Эта программа специально разработана для семей с детьми, проживающих в сельской местности, сказано на сайте Министерства социального развития Оренбургской области. Специалисты по работе с семьей проводят беседы по надлежащему воспитанию детей, беседы по правилам пожарной безопасности, оказывают содействие в трудоустройстве, в получении мер социальной поддержки и материальной помощи.

"Старшей девочке семь лет исполняется в июне, и, как только закончится пандемия, если будет желание, отправим ее в загородный лагерь на оздоровление. Также она уже включена в список на получение школьно-письменных принадлежностей [к началу учебного года] по акции "Соберем ребенка в школу", такие наборы выдают всем многодетным семьям в области", - отметила Шмелева.

Решение вопроса по жилью остается за районными властями, отметила она. При этом есть предложения от волонтеров и общественных организаций. "Будут оказывать помощь в подготовке документов для постановки на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, если их дом местные власти признают непригодным для проживания или аварийным", - добавила она.

Об инциденте

Прокуратура и СК ранее начали проверку по факту изъятия детей из семьи, по результатам которой возбудили уголовное дело по ст. 293 УК РФ по факту халатности со стороны должностных лиц органов системы профилактики. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поручил разобраться в ситуации, оказать помощь с обустройством жилья и трудоустройством отца.

По данным УМВД, женщина ранее три раза привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, а дом, в котором она проживает с детьми, непригоден для жилья. Уполномоченный по правам ребенка в Оренбургской области планирует оказать семье необходимую психологическую и юридическую помощь.

После возвращения из Москвы, где родители были на записи телепрограммы, пара в течение 14 дней будет находиться на самоизоляции, это предусмотрено указом главы региона для всех приезжающих в область. В это время, по словам вице-губернатора, министра здравоохранения региона и председателя областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Татьяны Савиновой, с ними будут работать медицинские и социальные работники, психологи. После этого семья сможет воссоединиться.