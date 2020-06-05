Военные определили место в Чите для развертывания госпиталя

ЧИТА, 5 июня. /ТАСС/. Специалисты Минобороны определили площадку в Чите, на которой разместится полевой многопрофильный госпиталь для помощи больным с коронавирусом. Об этом сообщили журналистам в пятницу в Минобороны РФ.

"В ходе проведения рекогносцировки была выбрана площадка, не требующая дополнительного инженерного дооборудования. На данный момент подразделениями инженерных войск проводится оборудование подъездных путей к площадке размещения полевого мобильного госпиталя", - процитировали в Минобороны начальника инженерных войск 29-й общевойсковой армии Восточного военного округа Анатолия Романовского.

Ранее в военном ведомстве сообщили, что госпиталь будет развернут в районе Каштак.

Минобороны РФ по поручению президента РФ Владимира Путина развернет в Чите полевой госпиталя на 100 мест для пациентов с коронавирусом. Госпиталь будет укомплектован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови и ПЦР-лабораторией. В нем также предусмотрены отделение анестезиологии и реанимации. В состав полевого медицинского подразделения вошли 133 военнослужащих и 31 единица специальной военной техники.