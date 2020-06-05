Times: МI-5 считает версии об искусственном происхождении коронавируса ложными

ТАСС, 5 июня. Британская спецслужба МI-5 считает версии об искусственном происхождении нового коронавируса в лаборатории Уханя "заведомо ложной информацией". Об этом сообщает в пятницу газета The Times со ссылкой на источники в контрразведке Соединенного Королевства.

Такую версию высказал ранее, в частности, бывший глава службы британской внешней разведки МI-6 Ричард Дирлав. Он предположил, что вирус мог покинуть стены лаборатории в Ухане в тот момент, когда китайские ученые могли заниматься генными экспериментами с коронавирусом, поражающим летучие мыши. В своих высказываниях он отталкивался от доклада, подготовленного британским профессором больницы Сент-Джордж при Лондонском университете Ангусом Далглейшем и норвежским вирусологом Биргером Соренсеном. Авторы этого исследования утверждают, что установили "внедренные фрагменты на шиповидную поверхность коронавируса SARS-CoV-2", что, по их мнению, объясняет то, что вирус передается человеку.

Во время вебинара, проведенного Королевским медицинским обществом, бывший руководитель МI-5 Эндрю Паркер заявил, что ему "не известно ни об одном убедительном доказательстве" подобной версии. По словам источников газеты в британской контрразведке, нынешний ее глава Кен Маккаллум, однако, разделяет мнение своего предшественника.

Кристиан Андерсен, иммунолог из Научно-исследовательского института Скриппса (TSRI) в Калифорнии - одного из крупнейших в мире некоммерческих исследовательских институтов, занимающихся биомедицинской наукой, - назвал утверждения об искусственном происхождении нового коронавируса "бессмыслицей, ненаучным подходом". Авторы соответствующего доклада, один из которых британский ученый, как сказал Андерсен, "похоже, не понимают основополагающих концепций эволюционной биологии".

Ранее официальные представители Китая последовательно заявляли о том, что версия об искусственном создании коронавируса не подкреплена какими-либо доказательствами, а предположения об утечке нового коронавируса из биологической лаборатории в городе Ухане из-за ошибки противоречат действительности.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 6,5 млн человек, свыше 375 тыс. умерли.