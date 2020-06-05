Кабмин разрешил регионам корректировать заявки на субсидии для благоустройства школ

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Правительство России разрешило регионам вносить изменения в заявки на получение субсидий из федерального бюджета для благоустройства общеобразовательных учреждений. Как сообщили в пятницу в пресс-службе кабмина, соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

"Внести изменения в ранее действовавший порядок просили власти ряда регионов, - отметили в пресс-службе. - Теперь у них будет возможность при необходимости ходатайствовать о замене объектов, ранее указанных в заявке, при условии, что это не приведет к увеличению размера запрашиваемых субсидий".

Новый порядок поможет завершить благоустройство государственных и муниципальных школ в отведенный для этого срок - к 2021 году. Такое поручение дал президент России Владимир Путин. На эти цели на 2020 год в федеральном бюджете предусмотрено 5,6 млрд рублей.