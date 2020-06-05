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Пандемия коронавируса нового типа
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Число проведенных в России тестов на коронавирус превысило 12 млн

В Роспотребнадзоре сообщили, что за сутки в стране сделали 320 тыс. тестов

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Российские специалисты провели уже более 12 млн тестов на коронавирус, сообщила в пятницу пресс-служба Роспотребнадзора.

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"По состоянию на 04.06.2020 проведено 12 053 663 лабораторных исследования на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении. За сутки было сделано 320 тыс. тестов.

О том, что число проведенных в стране исследований превысило 11 млн, Роспотребнадзор сообщил 2 июня.

По данным ведомства, под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию на сегодняшний день остаются 317 тыс. человек.

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