Число проведенных в России тестов на коронавирус превысило 12 млн

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Российские специалисты провели уже более 12 млн тестов на коронавирус, сообщила в пятницу пресс-служба Роспотребнадзора.

"По состоянию на 04.06.2020 проведено 12 053 663 лабораторных исследования на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении. За сутки было сделано 320 тыс. тестов.

О том, что число проведенных в стране исследований превысило 11 млн, Роспотребнадзор сообщил 2 июня.

По данным ведомства, под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию на сегодняшний день остаются 317 тыс. человек.