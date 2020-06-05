Ведущее новостное агентство Австралии продает службу новостей

СИДНЕЙ, 5 июня. /ТАСС/. Ведущее новостное агентство Австралии Australian Associated Press - AAP продаст свою службу новостей в середине июня. Об этом сообщается в заявлении AAP, опубликованном в пятницу на сайте агентства.

"Совет директоров AAP подтвердил, что соглашение [о продаже] находится на завершающей стадии. Новостная лента агентства, которая должна была закрыться в конце июня, продолжит работать под названием AAP, создавая новости, публицистические тексты и пополняя свой фотобанк", - говорится в заявлении агентства.

Главный редактор службы Тони Гиллис отметил, что соглашение о продаже - это "победа журналистики, представляющей интересы общества". "В течение 95 дней после объявления о ликвидации наши журналисты, фотографы и редакторы, несмотря на тревогу о своем будущем, усердно и качественно выполняли свои обязанности. Безусловно, консорциум (группа инвесторов, которая станет новым владельцем службы новостей AAP - прим. ТАСС) получит лучшую службу в Австралии", - сказал он.

В агентстве уточнили, что будет продана только служба новостей, а также редакция фото- и видеоинформации. Другие подразделения агентства будут сохранены нынешними акционерами и продолжат работать в прежнем режиме.

Правление AAP приняло решение о значительных сокращениях и ликвидации службы новостей 3 марта, сославшись на финансовые сложности, возникшие из-за быстрого развития интернет-СМИ и увеличения объемов бесплатной информации.

Australian Associated Press (AAP) - австралийское национальное информационное агентство, основанное 20 мая 1935 года как кооперативное объединение ежедневных газет Австралии. Штаб-квартира агентства находится в Сиднее, а его филиалы работают во всех крупных городах континента, а также в США, Великобритании и ряде соседних стран.