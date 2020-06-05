Петербург поднялся в экорейтинге регионов благодаря режиму самоизоляции

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Санкт-Петербург поднялся с 10 на восьмое место национального экологического рейтинга по итогам весны. Это стало возможно из-за введенного в городе режима самоизоляции. Об этом сообщил ТАСС в пятницу глава общественной организации "Зеленый патруль" Андрей Нагибин.

"Во всем мире и в России также, весной было отмечено улучшение экологической ситуации. Режим изоляции привел к резкому сокращению выбросов автотранспорта, сократилось число работающих предприятий, люди рассредоточились и самоизолировались. Даже над Китаем небо на время очистилось, а в Москве и Петербурге уровень загрязнения воздуха был минимальным за много лет наблюдений из-за малого числа автомобилей на дорогах. Благодаря этому Петербург поднялся в рейтинге с 10 места на восьмое", - сказал Нагибин.

По итогам весны, в первой десятке находятся: Тамбовская, Белгородская области, Республика Алтай, Алтайский край, Москва, Курская область, Чувашия, Санкт-Петербург, Чукотка, Магаданская область.

Замыкают рейтинг Якутия, Ханты-Мансийский округ, Оренбургская область, Московская область, Забайкальский край, Омская область, Красноярский край, Свердловская, Челябинская, Иркутская области.

Национальный экологический рейтинг регионов составляется с 2008 года по сезонам: зима, весна, лето, осень. Рейтинг составляется на основании информационных материалов и сообщений, которые описывают состояние объектов и процессов, а также ситуации, мероприятий и событий в сфере экологии и охраны окружающей среды. Источниками материалов служат СМИ, органы власти, общественные организации, предприятия и граждане.