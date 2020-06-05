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Пандемия коронавируса нового типа

Опрос: более 70% россиян рассчитывают на помощь государства и соцслужб на самоизоляции

При этом многие также уверены, что этим должны заниматься родственники и волонтеры

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Большинство россиян (76%) считают, что помогать оказавшимся на самоизоляции людям должны государственные учреждения и социальные службы, при этом многие также уверены, что этим должны заниматься родственники и волонтеры. Такие данные следуют из Аналитического бюллетеня НИУ ВШЭ об экономических и социальных последствиях коронавируса в России и в мире.

Согласно данным опроса, 50% россиян считают, что помогать им на самоизоляции - задача родных и близких людей. 45% говорят о волонтерах. От этих категорий, по словам опрошенных, чаще всего и приходит реальная помощь: 60% заявили, что видят ее от близких, 41% - от волонтеров.

Содействия от благотворительных фондов и других общественных организаций ожидают 27%, любых коммерческих компаний - 22%.

"В качестве компаний, которые могли бы оказать помощь участниками фокус-групп, упоминались гипермаркеты/ продуктовые сети и аптечные сети - т.е. коммерческие компании, работающие во время кризиса и располагающие прибылью и ресурсами (закупка товаров по оптовым ценам) для помощи незащищенным слоям населения", - говорится в исследовании. В то же время о такой деятельности со стороны продуктовых торговых сетей или аптек никто из участников исследования не слышал.

По мнению 16% опрошенных, помогать россиянам в самоизоляции могли бы религиозные общины. От них ждут в основном духовной поддержки, однако не все участники исследования понимают, как это можно было бы осуществить в условиях самоизоляции.

"Предлагались варианты онлайн-служб или онлайн-консультаций, а также использование консультации по телефону или трансляций по ТВ, поскольку именно духовная поддержка и утешение очень важны для верующих людей в данный момент", - отмечается в материалах исследования.

В рамках исследования были проведены телефонные интервью в период с 1 апреля по 3 мая 2020 года по всероссийской репрезентативной выборке взрослого населения России (старше 18 лет). Выборка составила 2012 респондентов.

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