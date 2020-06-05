Мишустин поздравил экологов с профессиональным праздником

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил российских экологов с профессиональным праздником, назвав решение экологических вопросов важнейшим направлением, требующим комплексного подхода. Текст поздравительной телеграммы опубликован в пятницу на сайте кабмина.

"Сегодня решение экологических вопросов - важнейшее направление, которое требует комплексного подхода и четкой координации усилий государства, бизнеса и общества. Чтобы эффективно противостоять вызовам и угрозам в этой сфере, необходимо действовать сообща, привлекать серьезные инвестиции - и материальные, и интеллектуальные", - говорится в телеграмме.

По словам премьера, применение современных технологий на производствах и рациональное использование природных ресурсов помогают сохранить и восстановить леса, животный мир и уникальные заповедные территории, а также чистоту воды, воздуха и почв, в том числе для следующих поколений.

"Экологическое мышление должно стать не только символом прогресса, но и нормой жизни для каждого из нас", - подчеркнул премьер.

5 июня в России ежегодно отмечается профессиональный праздник - День эколога. Он был установлен указом президента РФ Владимира Путина от 21 июля 2007 года по предложению комитета Госдумы РФ по экологии (ныне комитет по экологии и охране окружающей среды). Российский День эколога приурочен к празднованию Всемирного дня окружающей среды (World Environment Day), который также отмечается в этот день.