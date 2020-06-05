На Колыме началась проверка из-за проведения последнего звонка в одной из школ

ТАСС, 5 июня. Власти Магаданской области в пятницу инициировали проверку после того, как в поселке Омсукчан прошла линейка по случаю окончания учебного года. Вопреки установленному в связи с пандемией коронавируса запрету последний звонок для школьников прошел в очном формате, сообщила министр образования региона Анжела Шурхно на заседании правительства Колымы.

Ранее президент РФ Владимир Путин дал главам регионов право самостоятельно принимать решения по поводу смягчения или ужесточения ограничений, принятых в связи с пандемией коронавируса, исходя из эпидобстановки на местах. Минпросвещения России рекомендовало проводить последние звонки и выпускные в режиме онлайн. В Магаданской области последовали рекомендации и ввели запрет на проведение очных мероприятий в школах.

"Грубо нарушив все ограничительные меры, подвергнув риску здоровье не только выпускников, но и родителей и педагогов, у нас самостоятельно принял решение Омсукчан", - сказала Шурхно. По поручению губернатора Магаданской области Сергея Носова, будет дана оценка действиям администрации Омсукчанского городского округа. В адрес главы района направлено письмо с просьбой провести проверку и привлечь виновных к ответственности.

По словам Шурхно, в самой администрации района с фактом нарушения согласились, назвав очное проведение линейки безответственным и непродуманным решением.

В Магаданской области официально зарегистрированы 314 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из общего числа пациентов 206 человек вылечились и были выписаны из больницы, еще три человека умерли. За последние сутки заболели 27 человек - для Магаданской области это рекордное число. В связи этим Носов заявил, что смягчения ограничительных мер в регионе в ближайшее время не будет.