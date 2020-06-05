Обсерватория на Гавайях зафиксировала в мае рекордный рост концентрации СО2

ЖЕНЕВА, 5 июня. /ТАСС/. Обсерватория Маун-Лоа на Гавайях (США) зарегистрировала в мае рекордные показатели концентрации углекислого газа в атмосфере - 417,1 частей на миллион, что превышает прошлогодние показатели. Об этом сообщила в пятницу Всемирная метеорологическая организация (ВМО), обратившая внимание на рост свидетельств изменения климата на Земле.

"Двуокись углерода в атмосфере, согласно замерам этой обсерватории, достигла в мае 2020 года сезонного пика в 417,1 частей на 1 млн, что является самым высоким показателем месяца из когда-либо фиксировавшихся", - отметила ВМО со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) и Калифорнийский университет в Сан-Диего. По сравнению с маем прошлого года концентрация углекислого газа, по данным обсерватории на Гавайях, выросла на 2,4 части на миллион. Хотя показатели, зарегистрированные в Маун-Лоа, "не являются среднемировыми, однако они указывают на продолжающий рост концентрации СО2", констатировала ВМО.

В организации в этой связи обратили внимание на тот факт, что "свидетельства изменения климата достигли новых высот", и это "сильно влияет на биоразнообразие и природу", а также на "социально-экономическое развитие и благополучие людей". Как отметила ВМО, май 2020 года был самым теплым в истории наблюдений, согласно информации Службы ЕС по изменению климата "Коперник". "По сообщению Службы "Коперник", у нас был самый теплый май, по имеющимся у нее данным. Он был на 0,63 градуса Цельсия теплее, чем в среднем фиксировалось в мае с 1981 по 2010 год", - указала ВМО. Температуры выше средних наблюдались, в частности, в ряде районов Сибири, Аляски и Антарктики.