Рошаль вошел в состав жюри конкурса на лучший памятник медикам, борющимся с коронавирусом

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Глава Национальной медицинской палаты, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), доктор Леонид Рошаль вошел в состав жюри конкурса на лучший памятник медицинским работникам, борющимся с новой коронавирусной инфекцией. Об говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы организаторов конкурса.

"В состав жюри конкурса на топ-5 лучших памятников врачам-героям, спасающим людей от COVID-19, вошел легендарный врач, детский доктор мира Леонид Рошаль", - говорится в сообщении.

Авторами идеи конкурса выступили предприниматель Игорь Рыбаков и художник Алексей Сергиенко. Прием эскизов завершился 19 мая - пришло 337 заявок, из которых 120 проектов от 93 участников соответствуют регламенту конкурса. Полный состав жюри будет определен до середины июня, в него войдут семь человек. Жюри выберет 21 июня пятерку лучших проектов.

"Далее будут определены города, где памятники будут воздвигнуты. Первый памятник будет открыт 5 октября 2020 года - в международный день врача, день солидарности и активных действий врачей всего мира", - отмечается в сообщении.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 6,6 млн человек, около 380 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 449 834 случая заражения, выздоровели 212 680 человек, умерли 5 528. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.