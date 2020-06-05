Посол России в Молдавии передал Додону официальное приглашение на парад Победы в Москве

КИШИНЕВ, 5 июня. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон подтвердил послу РФ Олегу Васнецову, что поедет 24 июня на торжества в Москве по случаю парада Победы вместе с парадным расчетом министерства обороны страны, который примет участие в шествии. Об этом глава республики написал в пятницу на своей странице в Facebook после встречи с российским дипломатом.

"Васнецов передал мне официальное приглашение от президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина посетить парад Победы, который состоится в Москве 24 июня, в 75-ю годовщину аналогичного парада на Красной площади. Подтвердил участие официальной делегации Республики Молдова в торжественных мероприятиях. Кроме того, в Москву отправится парадный расчет Министерства обороны РМ, который будет участвовать в параде", - написал Додон.

26 мая Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу объявил, что парад Победы пройдет 24 июня. В этот же день в 1945 году состоялся исторический парад победителей. Путин поручил Шойгу исключить любые риски для здоровья участников парада.

Как сообщил министр обороны России, для участия в параде Победы приглашены военные подразделения из 19 стран.