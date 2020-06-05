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Пандемия коронавируса нового типа

Ивановские власти запускают программу реабилитации пациентов, перенесших коронавирус

Программа реабилитации будет разрабатываться индивидуально для каждого пациента с учетом тяжести перенесенного им заболевания

ТАСС, 5 июня. Программа реабилитации граждан после коронавирусной инфекции запускается в Ивановской области. Она позволит пациентам восстановиться после болезни и вернуться к нормальной жизни, сообщил в пятницу журналистам глава департамента здравоохранения региона Артур Фокин в ходе брифинга.

"С сегодняшнего дня запускаем программу медицинской реабилитации для пациентов, перенесших коронавирус. Вышли методические рекомендации Минздрава, которые позволяют нам это делать. И первые 57 человек уже сегодня направятся на реабилитацию в медицинский центр "Решма" в Кинешемском районе", - сказал Фокин.

Он уточнил, что программа реабилитации будет разрабатываться индивидуально для каждого пациента с учетом тяжести перенесенного им заболевания. "Будет использоваться гиперболическая оксигенация (насыщение пациента кислородом под высоким давлением - прим. ТАСС), массаж, дыхательная гимнастика, лечебная физкультура и так далее", - пояснил Фокин.

В настоящий момент в Ивановской области официально подтверждены 2 447 случаев коронавирусной инфекции, 125 из которых - за последние сутки. Выздоровели 997 человек, умерли 20.

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