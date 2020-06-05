Житель Удмуртии установил новый рекорд России по скандинавской ходьбе

ТАСС, 5 июня. Житель Удмуртии Михаил Пасынков установил новый рекорд России по северной (скандинавской) ходьбе, он прошел 134 км 830 м за сутки.

"Скандинавская ходьба - это самый безопасный вид спорта с удивительным результатом. Когда-то я похудел на 30 кг, а сегодня рад, совершить рекорд России в своем родном городе. Это возможность проявить себя, поправить здоровье, найти для себя новых добрых знакомых", - сказал рекордсмен.

Маршрут Михаила проходил по памятным местам, связанным с жизнью Петра Ильича Чайковского, с которым у рекордсмена одна родина - город Воткинск. Путь пролегал по набережной Воткинского пруда от одноименного музея до Березовского залива на территории парка им. П.И. Чайковского "Времена года".

Прежний рекорд России по скандинавской ходьбе в 128 км за сутки принадлежал Дмитрию Ерохину из Москвы.