В Пермском крае возобновится с 6 июня работа спортивных объектов

ПЕРМЬ, 5 июня. /ТАСС/. Власти Пермского края приняли решение разрешить с 6 июня работу спортивных объектов, но только для профессиональных спортсменов. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба администрации губернатора и правительства региона.

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"Спортивные арены будут открыты с 6 июня при условии ежедневной двухразовой дезинфекции помещений, инвентаря, соблюдения спортсменами и сотрудниками социальной дистанции, ежедневного контроля состояния здоровья атлетов, обязательного использования средств индивидуальной защиты", - говорится в сообщении.

Возобновится работа спорткомплекса имени Сухарева, стадиона "Звезда", в Универсальном дворце спорта (УДС) "Молот" начнутся тренировочные сборы баскетбольного клуба "Парма", будут тренироваться футбольный клуб "Звезда" и женская футбольная команда "Звезда - 2005", гандболисты "Пермских медведей", волейболисты "Камы", молодежная хоккейная команда "АК59" и другие профессиональные спортсмены.

По информации властей, в июне на спортивных объектах Пермского края планируются тренировочные мероприятия сборных команд России, в том числе с участием иногородних спортсменов и тренеров. Для них сейчас разрабатываются правила прибытия и нахождения в регионе.

По словам зампреда правительства Антона Клепикова, возобновить тренировки в спортивных школах и школах олимпийского резерва могут только старшие группы. "В то время как старшие ребята вернутся к групповым тренировкам, младшие продолжат заниматься по индивидуальным планам в дистанционном режиме", - пояснил он.

В Пермском крае на сегодняшний день подтверждено 2 011 случаев заражения коронавирусом, из них 49 за последние сутки. Выздоровели 1 173 человека, 64 умерли. Режим самоизоляции, введенный 2 апреля, продлен до 15 июня, при этом жителям разрешено гулять и заниматься спортом на свежем воздухе, работать непродовольственным магазинам с отдельным входом и общей площадью до 400 кв. м, салонам красоты и парикмахерским, многофункциональным центрам (МФЦ), мастерским по ремонту обуви, ателье.