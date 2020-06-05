Министр развития инфраструктуры Калининградской области заразилась коронавирусом

КАЛИНИНГРАД, 5 июня. /ТАСС/. Министр развития инфраструктуры Калининградской области Елена Дятлова заразилась коронавирусом. Об этом сообщили журналистам в пятницу в региональном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

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"У нас выявлен первый случай заражения новой коронавирусной инфекцией среди руководства правительства Калининградской области. Елена Дятлова сейчас уже находится в инфекционной больнице в палате с подтвержденным диагнозом "коронавирус", - сказали в штабе.

Министр чувствует себя нормально, заболевание проходит в легкой форме, уточнили в штабе. Все контактировавшие с Дятловой проверяются, новых случае заражения среди них не выявлено.

По данным регионального штаба, на 5 июня в области выявлено 1700 случаев заражения коронавирусом, 740 человек выздоровели, умерли 29, остаются под медицинским наблюдением 4364 человека, в том числе 107 в условиях обсерватора.