Следующий вывозной рейс для россиян из Японии намечен на 9 июня

ТОКИО, 5 июня. /ТАСС/. Следующий вывозной рейс для граждан РФ из Японии запланирован на 9 июня, сообщило в пятницу посольство России в Токио на своей странице в Facebook .

Отмечается, что рейс должен вылететь из Токио во Владивосток в 14:05 по местному времени (08:05 мск). Этот перелет возможен только для тех, кто проживает в Амурской области, Еврейской автономной области, Забайкальском крае, Камчатском крае, Магаданской области, Приморском крае, Республике Бурятия, Республике Саха (Якутия), Сахалинской области, Хабаровском крае, Чукотском автономном округе.

В созданном Минкомсвязи РФ Telegram-канале для вывоза пассажиров из-за рубежа уточняется, что рейс вылетит из аэропорта Ханэда. Выполнять его будет авиакомпания "Аврора".

После введения в конце марта транспортных ограничений из-за пандемии коронавируса регулярное пассажирское авиасообщение между Россией и Японией было приостановлено. За два месяца Японию на вывозных рейсах покинули более 550 россиян.