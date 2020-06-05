Суд в Петербурге оштрафовал еще одну больницу за нарушения санитарных норм

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал на 100 тыс. рублей детскую поликлинику №49 в Санкт-Петербурге после того, как были обнаружены нарушения санитарных норм в период пандемии коронавируса, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 100 тыс. рублей", - говорится в сообщении. Медучреждение оштрафовали по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Как было установлено в ходе проверки, в корпусе больницы выявлено 22 случая заражения коронавирусом, однако после этого надлежащие меры по предотвращению распространения инфекции не приняты. Также в больнице выявили случаи нарушения санитарных норм, в частности, персонал не носил средства индивидуальной защиты, а в процедурном кабинете не производился контроль дезинфицирующих средств.

Представитель больницы на суде признал нарушения частично, сообщив, что "в процедурном кабинете проводилась уборка и никто из сотрудников не заболел", а также он считает, что "никакой угрозы не было".

Ранее в Петербурге по похожим причинам на основании той же статьи КоАП были оштрафованы еще три больницы после проверок Роспотребнадзора. Все медучреждения оштрафовали на 100 тыс. рублей. После этого в Генпрокуратуре сообщили, что прокуратуре Петербурга дано указание проверить обоснованность привлечения двух больниц к ответственности.