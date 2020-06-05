Иногородним дачникам разрешат въезд в Ивановскую область только с медицинскими справками

ТАСС, 5 июня. Дачникам, приезжающим в Ивановскую область из других регионов на один-два дня, необходимо будет предоставлять медицинские справки об отсутствии у них коронавирусной инфекции. Без них въезд в регион будет невозможен, сообщил журналистам глава областного Роспортебнадзора Павел Колесник.

"К нам поступают вопросы от граждан из других регионов, имеющих дачи в Ивановской области и желающих приезжать сюда на выходные, на один-два дня. Такая возможность есть, но для этого при въезде в регион необходимо будет предоставить справку из медучреждения по месту жительства об отсутствии заболевания, она должна быть получена за пять суток до планируемой даты въезда", - сказал Колесник.

Он уточнил, что даже с таким документом, граждане обязаны соблюдать режим самоизоляции на протяжении всего срока нахождения в регионе. "Справка значительно снижает риск заражения, хоть и не исключает такой риск полностью", - отметил Колесник.

В настоящий момент в Ивановской области официально подтверждены 2 447 случаев заражения коронавирусной инфекции, 125 из которых - за последние сутки. Выздоровели 997 человек, умерли 20.