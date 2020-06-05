Более 360 исследователей лишили ученых степеней за шесть лет

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Свыше 360 российских ученых были лишены степени кандидата или доктора наук за последние шесть лет. Об этом в пятницу в ходе прямой линии сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

"В министерство может обратиться любой гражданин и организация с заявлением о лишении ученой степени. За последние шесть лет 465 таких обращений было. И 365 решений было принято о лишении ученой степени. Таких заявлений с каждый годом становится все больше, если посмотреть 2018 год - их было меньше 200, в прошлом году - 204", - сказал Фальков.

При этом, по его словам, ситуация с нарушениями при защите диссертаций меняется в лучшую сторону: "защититься стало сложнее, публичности стало больше". Появилось понимание, что ученая степень - "это серьезный труд, это прерогатива тех, кто занят исследованиями и разработками", добавил министр.