Число заразившихся коронавирусом в мире возросло на 75% за месяц против 300% в апреле

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом в мире за месяц увеличилось примерно на 2,8 млн, или 75%, и сейчас составляет около 6,6 млн. Однако темпы роста резко замедлились - для сравнения, в апреле прирост составил примерно 300%.

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За минувшие семь дней зафиксировано еще около 800 тыс. случаев заражения - на 100 тыс. больше, чем неделей ранее. Но в относительном выражении недельный прирост становится меньше: если в начале мая он достигал 20%, то к началу июня отпустился до 13%.

За месяц изменилась и география распространения коронавируса. В мае эпицентрами оставались Европа и США, теперь горячими точками стали Центральная и Южная Америка, а также Южная Азия.

Условный показатель смертности за месяц опустился с 7,1% до 5,8%. В общей сложности из-за коронавирусной инфекции в мире умерли около 390 тыс. человек. При этом число выздоровевших с начала мая возросло почти втрое, до 2,9 млн человек.

Замедление темпов роста в Европе и США

На первом месте в мире по числу заразившихся остаются Соединенные Штаты. За месяц количество выявленных в стране случаев возросло почти в три раза, до 1,87 млн. В апреле оно увеличилось в пять раз.

Распространение коронавируса в США замедляется. Рост за минувшие семь дней оказался рекордно низким - 9%.

В крупнейших странах Европы недельный прирост держится на уровне 1-2%. Исключение составляет Великобритания, где с начала мая число заразившихся увеличилось на 41%. Но и там прирост в течение последних трех недель снижался и опустился до 5%.

Эпицентр в Латинской Америке

Бразилия занимает второе место после США. В начале мая в стране было менее 100 тыс. заразившихся, сейчас - около 615 тыс. Число подтвержденных случаев заражения за неделю выросло на 40%, только за минувшие сутки выявили 31 тыс. инфицированных.

В число других южноамериканских стран, ставших крупнейшими очагами коронавируса, входят Перу и Чили. Перу находится на десятом месте по количеству заразившихся - более 183 тыс. Месяц назад их было только 50 тыс., причем за последние семь дней их число возросло на 30%.

В Чили (13-е место) за месяц количество инфицированных увеличилось с 20 тыс. до 118 тыс. Недельный прирост остается на стабильно высоком уровне - 36%.

В Мексике коронавирус диагностировали уже более чем у 150 тыс. человек, в начале мая их было в пять раз меньше. Прирост за семь дней - около 30%.

Проблемы в Южной Азии

Среди стран Азии самая тяжелая ситуация складывается в Индии (седьмое место в мире). За месяц число заразившихся в стране возросло почти в шесть раз, до 227 тыс. За последнюю неделю рост составил 37%.

В течение семи дней в Индии четыре раза обновлялся рекорд по суточному приросту количества инфицированных. В четверг он превысил 9,8 тыс.

Кроме того, распространение инфекции вновь ускорилось в Пакистане и Иране, где в последние недели оно замедлялось. В Пакистане прирост за неделю составил 40% против 34%, в Иране - 14% против 13%.

Смертность и выздоровление

Условный уровень смертности из-за коронавируса в мире снизился за месяц до 5,8% - самого низкого показателя за последнее время. С начала мая число умерших увеличилось на 30%.

На первом месте по количеству летальных исходов остаются США - 108 тыс. против 60 тыс. в начале прошлого месяца, на втором - Великобритания (39 тыс.). На третье поднялась Бразилия, где число жертв инфекции за месяц выросло в пять раз, до 34 тыс. Только за минувшие сутки в стране зафиксировали почти 1,5 тыс. летальных исходов.

Количество выздоровевших в мире за прошлую неделю увеличилось на 0,5 млн, а за месяц - почти на 2 млн. Всего в мире вылечились уже 43% инфицированных. Помимо Китая, где выписаны уже около 95% заразившихся, по этому показателю лидируют Германия (91%), Турция (79%) и Иран (78%). В России здоровыми признали более 47% пациентов, причем в начале мая их доля составляла 11-12%.