Суд Петербурга обязал выдать тело женщины, якобы умершей от коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге обязал городское патологоанатомическое бюро выдать петербурженке Ирине Горячевой тело матери для захоронения после того, как она в середине мая подала иск, ссылаясь на то, что ей отказали в выдаче из-за положительного анализа на коронавирус у умершей. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Суд требования удовлетворил частично. Обязал [патологоанатомическое] бюро выдать Горячевой тело матери с обеспечением транспортировки на кладбище, взыскал 5 000 рублей морального вреда, юридические расходы в 5 000 рублей и госпошлину в 300 рублей", - говорится в сообщении.

15 мая сообщалось, что в Петербурге была подана первая жалоба в суд на процедуру захоронения при пандемии. Из искового заявления следовало, что мать заявительницы, находившаяся в больнице имени Святого Георгия, умерла 9 апреля. Тело дочери не выдавали, ссылаясь на положительный результат на коронавирус, и не разрешали проститься с умершей, а также обязывали произвести захоронение на новом Колпинском кладбище Санкт-Петербурга. При этом, по словам истицы, в свидетельстве о смерти была указана иная причина смерти матери.

В иске Горячева также требует моральную компенсацию от больницы Святого Георгия. Данное требование, как уточнили в пресс-службе городских судов, выделено в отдельное производство.

В мае власти Санкт-Петербурга совместно с городским управлением Роспотребнадзора установили порядок проведения церемоний прощания с умершими в условиях пандемии. Церемонии ограничены по времени, участники должны соблюдать социальную дистанцию и носить маски. При этом сообщалось, что сохраняется запрет на проведение ритуальных церемоний прощания с умершими при подозрении или установленном заражении коронавирусом. Также запрещено прощание со всеми умершими на территории учреждений здравоохранения, предназначенных или перепрофилированных для лечения вирусных инфекций, вне зависимости от диагноза.