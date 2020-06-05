{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Города на побережье Балтики в Калининградской области откроют для посещений в выходные

При этом в городах останутся закрытыми все общественные пространства

КАЛИНИНГРАД, 5 июня. /ТАСС/. Региональный оперативный штаб по контролю за новой коронавирусной инфекцией в Калининградской области принял решение не закрывать для въезда жителей муниципалитеты на побережье Балтики в регионе. Об этом сообщили журналистам сообщили в штабе в пятницу.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Принято решение оперативным штабом о том, что на эти выходные [субботу и воскресенье] прибрежные муниципалитеты не будут закрыты", - сказал представитель штаба.

При этом в приморских городах останутся закрытыми все общественные пространства, добавил представитель штаба

Ранее региональным штабом еженедельно принималось решение о ограничении въезда в города на морском побережье в области на выходные дни. Въезд в них в этот период разрешался только тем, кто владеет там недвижимостью, имеет прописку, либо подтверждение о необходимости быть в них на работе. Мера принималась для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

По данным регионального штаба, на 5 июня в области выявлено 1 700 случаев заражения коронавирусом, 740 человек выздоровели, умерли 29, остаются под медицинским наблюдением 4 364 человека, в том числе 107 в условиях обсерватора.

Теги
РоссияКалининградская областьПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
В Минздраве заявили, что ситуацию с коронавирусом в России удалось переломить
Москва уже прошла пик роста заболеваемости, сообщил замглавы ведомства Евгений Камкин
Читать полностью