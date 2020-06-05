Почти 35 тыс. заявок отработали волонтеры акции "Мы вместе" в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июня. /ТАСС/. Более 2,5 тыс. добровольцев, принявших участие в акции "Мы вместе" в Ростовской области, отработали почти 35 тыс. заявок от нуждающихся в помощи в период пандемии. Об этом в ходе пресс-конференции, посвященной началу проведения регионального этапа Всероссийского конкурса "Доброволец России", рассказал председатель комитета по молодежной политике правительства Ростовской области Юрий Лескин.

"Уже сейчас мы приближаемся к количеству выполненных заявок по обращениям нуждающихся граждан к 35 тысячам. Акция продолжается два месяца и будет реализовываться столько, сколько это необходимо. В составе участников этой акции более 2,5 тыс. добровольцев, которые зарегистрировались, прошли обучение и все эти два месяца помогают тем, кому это сейчас важнее всего", - сказал Лескин, отметив, что акция стала важным показателем вовлеченности людей в добровольчество.

По словам Лескина, несколько лет назад люди, которые занимаются добровольчеством в России, искали примеры того, как оно реализуется в других странах. "Сегодня Российская Федерация является одним из флагманов развития добровольчества, и уже к нам обращаются за опытом. Есть государства, которые тоже вслед за нами объявили Год добровольца у себя в стране. То есть, Россия задает тон в развитии добровольчества и становится таким вот маяком", - отметил Лескин, напомнив, что Ростовская область, ставшая одним из первых регионов, где был принять закон "О поддержке добровольческой деятельности", всегда была в авангарде развития добровольческого движения.

Говоря о старте регионального этапа конкурса волонтерских инициатив "Доброволец России", Лескин отметил, что в 2020 году в Ростовской области на конкурс было направлено 1 118 проектов. В четвертьфинал прошло 324 проекта, что в пять раз больше, чем годом ранее. "Самым младшим участникам 8 лет - два мальчика из города Волгодонска поучаствовали. А самый возрастной участник - "серебряный доброволец", ему 79 лет", - сказал Лескин.

Акция "Мы вместе" стартовала 21 марта, ее организаторами выступили платформа dobro.ru, ОНФ и ряд волонтерских организаций. Она направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса. Согласно данным на сайте акции, на номер 8 (800) 200-34-11 поступило более 2,8 млн заявок, а ряды волонтеров пополнили свыше 116 тыс. человек.