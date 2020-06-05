В Нью-Йорке создается система мобильного тестирования населения

НЬЮ-ЙОРК, 5 июня. /ТАСС/. Новая мобильная система тестирования населения на коронавирус начнет действовать в Нью-Йорке на будущей неделе. Об этом сообщил в пятницу мэр города Билл де Блазио. Его выступление транслировал нью-йоркский телеканал NY1.

По словам мэра, первые два мобильные пункта тестирования начнут действовать 9 и 10 июня в районах Бронкс и Куинс. К началу июля таких мобильных пунктов, развернутых в трейлерах, будет уже 10.

"Каждый такой пункт будет способен проводить до 80 тестов на коронавирус в сутки, - сообщил мэр Нью-Йорка. - Это тестирование будет бесплатным и быстрым". В стационарных центрах, добавил он, масштабы тестирования уже доведены до 33 тыс. в сутки, а в будущем будут доведены до 50 тыс. в сутки. "Наша цель состоит в том, чтобы все жители города прошли тестирование", - подчеркнул он.

Мэр отметил, что минувшая ночь в городе "прошла в целом спокойно, практически без ущерба для собственности со стороны участников акций протеста". Он подчеркнул, что комендантский час с 20:00 до 05:00 "оказался действенным" и будет действовать вплоть до 05:00 утра понедельника. Комендантский час был введен в Нью-Йорке в начале недели с целью прекратить беспорядки, вспыхнувшие в городе после смерти афроамериканца Джорджа Флойда при задержании его полицией.

Затронув вопрос о намеченном на 8 июня первом этапе ослабления санитарных ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавируса, Билл де Блазио отметил, что работы, в частности, могут возобновиться на строительных площадках при строгом соблюдении работниками социальной дистанции и при условии ношения защитных масок. "На протяжении 30 суток после ослабления ограничений инспекторы департамента здравоохранения будут давать рекомендации по соблюдению правил на строительных площадках и только по истечении 30-дневного срока начнут выписывать штрафы за несоблюдение правил", - пояснил он. Штрафы могут достигать $10 тыс.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 1,87 млн случаев заражения новым коронавирусом, умерли свыше 108 тыс. человек, в том числе более 30 тыс. - в штате Нью-Йорк.