В Воркуте начали массово штрафовать граждан без масок в общественных местах

СЫКТЫВКАР, 5 июня. /ТАСС/. Муниципальный оперативный штаб в Воркуте ужесточил требования к гражданам в части ношения медицинских масок в общественных местах. В городе, где отмечается ухудшение эпидемиологической обстановки, усилены мобильные группы правоохранителей, сообщила в пятницу пресс-служба администрации Воркуты.

"В Воркуте начали массово штрафовать граждан без масок. Межведомственным оперштабом решено усилить работу по наложению административных штрафов за невыполнение санитарных требований. Количество мобильных групп с участием правоохранителей и надзорных органов увеличено", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе администрации, за прошедшие месяцы с начала пандемии в Воркуте выписано более 400 административных штрафов, сейчас эта цифра возрастет в несколько раз, ожидают в мэрии. "Теперь у нас работает пять мобильных групп в составе сотрудников ОМВД и МЧС. Они передвигаются по городу и особенно жестко будут следить за соблюдением режима в магазинах, аптеках, общественном транспорте. В Воркуте еще не совсем растаял снег, но сегодня уже плюс 20 на улице, люди выходят из квартир, санитарные требования соблюдают не все. А маски и одноразовые, и многоразовые везде есть в продаже, они доступны", - сказал ТАСС советник мэра Воркуты Александр Литвинов.

За появление в общественных местах без масок, перчаток или дезинфицирующих средств гражданам грозит штраф до 30 тыс. рублей, должностным лицам, предпринимателям - до 50 тыс., организациям - до 300 тыс. рублей. Помимо этого, работодателям по-прежнему рекомендовано сохранить дистанционный режим работы сотрудников, по возможности ввести посменную работу.

По информации муниципального оперштаба, на 5 июня в Воркуте подтверждено 193 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки составил девять случаев. Выздоровели 55 человек, один умер. Как отмечал в четверг врио главы республики Владимир Уйба, в Воркуте на данный момент сформировался основной очаг коронавирусной инфекции, который дает прибавку числа зараженных за счет вахтовиков и шахтеров.