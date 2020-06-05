Зоологи Петербурга выпустили детенышей тюленей в Финский залив

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Специалисты петербургского Центра изучения и сохранения морских млекопитающих в пятницу выпустили после реабилитации детенышей тюленей в Финский залив. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга.

"Сегодня в естественную среду возвращаются еще пятерых тюленей. Трое из них получили имена в честь фонтанов, которые восстанавливаются и реконструируются в Петербурге по новой городской программе. Самочки Радужная и Лучистая названы в честь фонтанов "Радужный" на площади Победы и "Лучистый" в Зеленогорске, а самец Слава - в честь легендарного фонтана в Московском парке Победы", - говорится в сообщении.

В мае 2020 года центр выпустил на волю две нерпы в Ладожское озеро и 10 серых тюленей в Финский залив. В марте зоологи спасли семь детенышей ладожской кольчатой нерпы, которые дрейфовали по Неве на льдине из Ленинградской области в сторону Петербурга.

Всего за семь лет работы Центра изучения и сохранения морских млекопитающих спасено 78 тюленят и нерпят.

В 2020 году 327 водных объектов во всех 18 районах Санкт-Петербурга очистили от загрязнений и мусора. В рамках нацпроекта "Экология" от донных отложений была очищена большая часть реки Смоленки. Приведены в порядок участки Муринского ручья и Кронверкского канала. Полностью восстановлены Верхний и Нижний Орлиные пруды системы водоснабжения фонтанов Петергофа. После ликвидации 24 прямых выпусков в реку Карповку и проведения других мероприятий уровень очистки сточных вод в Петербурге достиг 99%.