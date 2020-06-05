Первый этап снятия ограничений по коронавирусу в Ингушетии начинается 8 июня

МАГАС, 5 июня. /ТАСС/. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подписал указ, в соответствии с которым первый этап снятия ограничений в связи с пандемией коронавируса начинается в республике с 8 июня, говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

"Глава Ингушетии подписал указ о введении с 8 июня первого этапа снятия ограничительных мероприятий в условиях пандемии коронавируса. Но на всех этапах режим самоизоляции будет сохранен для людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Также обязательно ношение в местах скопления людей защитных масок и перчаток", - говорится в сообщении.

Как сообщается, первый этап выхода из режима ограничений предполагает возобновление работы адвокатских, нотариальных контор и юридических организаций, транспортных узлов, междугородных и межрегиональных перевозок. Возобновят работу аэропорт, в прежнем режиме возобновят работу общественный транспорт, а также коммерческие медцентры и стоматологии в режиме предварительной записи.

По сообщениям регионального оперштаба, в регионе фиксируется снижение числа заражений коронавирусом среди населения.