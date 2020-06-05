Суд отказал жителям Кубани в оспаривании ограничений из-за пандемии по иску к губернатору

КРАСНОДАР, 5 июня /ТАСС/. Краснодарский краевой суд в пятницу отказал пятерым жителям Краснодарского края в удовлетворении иска, в котором они оспаривали законность введения ограничительных мер в регионе в связи с пандемией коронавируса. Постановление губернатора Краснодарского края признанно правомерным, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд решил отказать в удовлетворении административных исковых заявлений", - сказал судья, уточнив, что решение может быть обжаловано.

С 31 марта в Краснодарском крае действует режим карантина, в соответствии с которым было прекращено межмуниципальное транспортное сообщение, закрыты все торговые центры, кафе и рестораны работают на вынос, движение на личных автомобилях было разрешено только при наличии специальных пропусков. В апреле пятеро жителей Краснодарского края подали в суд иск об оспаривании постановления губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева о введении данных ограничительных мер. Согласно данным из картотеки суда, ответчиками по гражданскому делу проходят администрация Краснодарского края, глава региона Вениамин Кондратьев, также к делу привлечены в качестве третьих лиц главный государственный санитарный врач по Краснодарскому краю и региональное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Истцы заявляли, о том, что постановление о введении ограничительных мер на территории Краснодарского края нарушает конституционные права граждан. Также по их мнению был нарушен порядок принятия нормативного акта, вводящего ограничительные меры в регионе, а в предписании главного санитарного врача региона якобы говорилось не о необходимости введения ограничительных мероприятий, а о проведении профилактических мер.

Представитель администрации Краснодарского края обратила внимание на то, что в соответствии с Конституцией РФ здоровье и жизнь человека являются приоритетом, в сложившихся эпидемиологических условиях введение ограничительных мер было необходимым для воспрепятствования возникшим угрозам жизни и здоровью людей. По ее словам, введение ограничительных мер является законным и направленным на конституционно значимые цели.

Ранее сообщалось, что с мая в регионе начали вводить послабления карантинных мер, поэтапно возобновляется работа предприятий, сняты ограничения на передвижения внутри муниципалитетов, ограничения на межмуниципальное сообщение сохраняются.