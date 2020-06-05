В Верховажском районе Вологодской области пострадали от паводка более 130 домовладений

ВОЛОГДА, 5 июня. /ТАСС/. Весенний паводок привел к повреждениям 136 домовладений и квартир в Верховажском районе Вологодской области, который наиболее сильно пострадал от подтоплений. Местным жителям начали выплачивать компенсации, сообщил в пятницу заместитель губернатора области Виктор Рябишин.

"Губернатор во время весеннего половодья проводил осмотр подтопленных территорий, встречался с жителями, дал поручение: как только спадет вода, провести комиссии по оценке ущерба от паводка, встречи с населением, чтобы понимать, чем можно помочь. Комиссии прошли, администрацией определены затраты, назначены выплаты, с 5 июня их начнут выплачивать населению. Мы убедились, что поручение губернатора о приближении сроков проведения капремонта ряда домов выполняется. Мы осмотрели бывшие затопленными квартиры, подвалы, сараи, огороды, чтобы понимать, какая помощь в настоящее время требуется, будем стараться помочь местным жителям", - привела слова Рябишина по итогам его поездки в район пресс-служба областного правительства.

Заместитель губернатора поговорил с жителями наиболее пострадавших от паводка домов в селе Верховажье. Этой весной пострадало 136 домовладений и квартир в трех селах Верховажского района. "Рассмотрено уже порядка 120 заявлений, которые были предоставлены в администрацию района. Выплаты будут составлять 3 тыс. рублей, материальная помощь за частичную потерю имущества - 25 тыс. рублей. Полной потери имущества у населения на территории района не зафиксировано. Обращения и заявки, которые поступают в администрацию района, без внимания не остаются", - сообщил руководитель администрации Верховажского района Вениамин Бределев.

По его словам, районная администрация помогает в предоставлении пиломатериалов для восстановления мостков, выгребных ям, ремонта полов, подвозит песчано-гравийную смесь. Проведены аварийно-восстановительные работы, уборка мусора, дератизация, дезинфекция ранее подтопленных территорий.

С начала мая от весеннего паводка пострадали восемь районов области, в Усть-Кубинском и Верховажском районах продолжает действовать режим ЧС, в Сокольском - режим повышенной готовности. Наиболее сложная обстановка сохраняется в селе Устье Усть-Кубинского района, где, поданным ГУ МЧС по области, с середины мая остаются подтоплены 76 приусадебных участков, 48 жилых домов. Уровень воды в реках опускается очень медленно.

В Верховажском районе подобное сильное половодье наблюдалось в конце 1990-х годов. Власти региона обратились в Минприроды РФ с предложением очистить русло реки Вага, чтобы предотвратить подтопления в будущем.