В КБР для лечения от коронавируса развернули дополнительно около 300 коек

НАЛЬЧИК, 5 июня. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) развернули к имеющейся тысяче еще около 300 коек для лечения заразившихся коронавирусной инфекцией, к половине из них подведен кислород. Такие данные озвучил министр здравоохранения региона Рустам Калибатов на заседании оперштаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции в КБР.

"В Кабардино-Балкарии на сегодняшний день для лечения от COVID-19 в пяти медицинских учреждениях развернуто 1 283 койки (было 991 - прим. ТАСС), в том числе 594 с кислородом, 152 оснащенных аппаратами ИВЛ, имеется резерв дополнительных коек. Работу госпиталей обеспечивают 232 врача, 611 специалистов среднего и младшего медицинского звена", - сообщил Калибатов.

По данным управления Роспотребнадзора по КБР, в республике по состоянию на 5 июня зарегистрировано 3 199 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, из них выздоровело - 1 502, умерли - 29. В госпиталях находятся 950 пациентов, из них 294 - в возрасте 65 лет и старше, в реанимациях - 54.

"В среднем за последние 10 дней в сутки госпитализируют до 60 человек, на амбулаторном лечении - 631 заболевший, бессимптомное носительство отмечается у 1 496 (49%). За все время выявления инфекции проведено 51 111 тестирований и 7 653 КТ-исследований", - сообщил руководитель ведомства Жираслан Пагов.

Глава региона Казбек Коков отметил, что, несмотря на стабильность эпидемиологической ситуации, без взрывного роста и наличия крупных очагов заражения, нагрузка на систему здравоохранения, санитарную службу и лаборатории в настоящее время достаточно высока.

За счет государственных контрактов и спонсорских средств в учреждения здравоохранения осуществляется регулярная поставка всех необходимых средств индивидуальной защиты.