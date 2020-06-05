В посольство России в Мексике поступило сообщение о минировании

МЕХИКО, 5 июня. /ТАСС/. Посольство России в Мексике получило на свою официальную электронную почту сообщение о взрывном устройстве, якобы заложенном на его территории. Об этом корр. ТАСС сообщил в пятницу пресс-секретарь дипломатического представительства Евгений Ненашкин.

"Оперативно были приняты все необходимые меры по проверке территории и зданий посольства, - сказал он. - Взрывного устройства или других подозрительных предметов не обнаружено". Находящееся в столице страны посольство продолжает работать в штатном режиме с соблюдением дополнительных мер безопасности.

Ранее сообщения о якобы заложенных бомбах поступили в дипломатические представительства РФ в Аргентине и Бразилии. Проведенные проверки не подтвердили наличие взрывных устройств.