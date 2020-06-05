Вывозной рейс из Мехико в Москву состоится 7 июня

МЕХИКО, 5 июня. /ТАСС/. Россияне, находящиеся на территории Мексики, смогут вылететь на родину 7 июня из столицы латиноамериканской страны. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в пятницу заведующий консульским отделом посольства РФ в Мексике Андрей Трояновский.

"Вывозной рейс состоится 7 июня по маршруту Мехико - Москва, выполнит его авиакомпания Azur Air, - сказал дипломат. - На рейс будут допущены все граждане России, но обязательным условием для этого, помимо покупки билета, который стоит €400, станет регистрация на портале госуслуг".

По словам Трояновского, консульство разместило необходимые ссылки на своей интернет-странице. "В настоящее время мы обзваниваем всех, кто к нам обращался, по тем контактам, которые они нам предоставили, и оказываем содействие, чтобы все желающие могли попасть на этот рейс", - добавил он. Согласно оценкам дипломата, в посольство с конца марта обратились порядка 150 человек с просьбой помочь им вернуться в Россию.

Ожидается, что вылет рейса под номером AZV 3133 состоится в 19:00 по местному времени (03:00 понедельника мск).