{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Арабские Эмираты помогут еще четырем регионам СКФО в борьбе с коронавирусом

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что гуманитарную помощь окажут Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии

ГРОЗНЫЙ, 6 июня. /ТАСС/. Власти ОАЭ приняли решение направить гуманитарную помощь Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров по итогам телефонного разговора с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

"Наследный принц интересовался ситуацией в других регионах Северного Кавказа и нужно ли им содействие. Я ответил, что если у шейха есть возможность оказать поддержку, то любая помощь в борьбе с пандемией не помешала бы нашим соседям. Мухаммед бен Заид Аль Нахайян тут же принял решение оказать гуманитарную помощь Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Шейх попросил меня координировать работу в данном направлении", - написал Кадыров.

Ранее власти ОАЭ направили помощь в Чечню и Дагестан: каждый регион получил наборы, куда входят противочумные комбинезоны, средства индивидуальной защиты и тесты на коронавирус. Договоренность об оказании помощи была также достигнута в ходе телефонного разговора главы Чечни с наследным принцем Абу-Даби.

По последним данным, в регионах Северного Кавказа более 19 тыс. жителей заразились коронавирусом, за сутки число случаев заражения выросло на 456. Всего умерли 512 человек, выздоровели и выписались из медицинских учреждений - 12 754.

В Северной Осетии зафиксирован 3 241 случай, выписаны 2 686 человек, 58 умерли. В Карачаево-Черкесии всего 1 430 случаев заражения, выздоровели 399 человек, семь умерли. В Кабардино-Балкарии зарегистрировано 3 199 подтвержденных случаев заражения, выздоровели 1 502 пациента, умерли - 29. В Ингушетии заразились 2 268 человек, выздоровели 123, зафиксирован 61 летальный исход.

Теги
Кадыров, Рамзан АхматовичОАЭРоссияИнгушетияСКФОКабардино-БалкарияСеверная ОсетияЧечня
Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
Facebook может изменить правила публикации сообщений о применении силы властями
Глава компании Марк Цукерберг допустил введение ограничений на публикацию записей об "угрозе применения силы властями", однако отметил, что настороженно относится к возможности цензурирования сообщений
Читать полностью