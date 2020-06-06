Арабские Эмираты помогут еще четырем регионам СКФО в борьбе с коронавирусом

ГРОЗНЫЙ, 6 июня. /ТАСС/. Власти ОАЭ приняли решение направить гуманитарную помощь Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров по итогам телефонного разговора с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

"Наследный принц интересовался ситуацией в других регионах Северного Кавказа и нужно ли им содействие. Я ответил, что если у шейха есть возможность оказать поддержку, то любая помощь в борьбе с пандемией не помешала бы нашим соседям. Мухаммед бен Заид Аль Нахайян тут же принял решение оказать гуманитарную помощь Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Шейх попросил меня координировать работу в данном направлении", - написал Кадыров.

Ранее власти ОАЭ направили помощь в Чечню и Дагестан: каждый регион получил наборы, куда входят противочумные комбинезоны, средства индивидуальной защиты и тесты на коронавирус. Договоренность об оказании помощи была также достигнута в ходе телефонного разговора главы Чечни с наследным принцем Абу-Даби.

По последним данным, в регионах Северного Кавказа более 19 тыс. жителей заразились коронавирусом, за сутки число случаев заражения выросло на 456. Всего умерли 512 человек, выздоровели и выписались из медицинских учреждений - 12 754.

В Северной Осетии зафиксирован 3 241 случай, выписаны 2 686 человек, 58 умерли. В Карачаево-Черкесии всего 1 430 случаев заражения, выздоровели 399 человек, семь умерли. В Кабардино-Балкарии зарегистрировано 3 199 подтвержденных случаев заражения, выздоровели 1 502 пациента, умерли - 29. В Ингушетии заразились 2 268 человек, выздоровели 123, зафиксирован 61 летальный исход.