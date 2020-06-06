Около 80 россиян вылетели с Кубы вывозным рейсом в Москву

ГАВАНА, 6 июня. /ТАСС/. Российские дипломатические представители оказали содействие около 80 гражданам РФ в вопросе возвращения на родину с Кубы в условиях пандемии коронавируса. Самолет авиакомпании Azur Air вылетел из гаванского международного аэропорта имени Хосе Марти в субботу в 00:45 по местному времени (07:45 мск), передает корреспондент ТАСС.

По данным посольства России, всего в Гаване на рейс зарегистрировались 88 пассажиров. На борту самолета на момент прибытия в кубинскую столицу уже находились почти 220 россиян, которые в момент закрытия международного авиасообщения находились в Аргентине, 58 - в Чили, 41 - в Бразилии, 14 - в Уругвае, шесть - в Боливии, восемь - в Парагвае. Также рейсом в Москву летят граждане ряда других государств, обратившихся за помощью к России.

Перед посадкой на борт местные медицинские специалисты измеряли температуру тела пассажиров для предотвращения возможного распространения коронавирусной инфекции.

Первые три случая заражения коронавирусом на Кубе подтверждены 11 марта. Для предотвращения распространения инфекции власти республики закрыли авиасообщение и запретили высадку пассажиров в портах. Согласно официальным данным, число инфицированных с начала распространения вируса на Кубе достигло 2 133, из которых умерли 83 человека, 1 848 выздоровели.