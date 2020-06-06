Военный парад в Нижнем Новгороде откроет танк Т-34

ТАСС, 6 июня. Легендарный танк Т-34 откроет в Нижнем Новгороде 24 июня военный парад, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа (ЗВО).

"В настоящее время экипаж танка Т-34, состоящий из лучших военнослужащих ЗВО, осуществляет подготовку для участия в тренировках. Всего тренировок пройдет порядка 10, а общая протяженность маршрута, который танк пройдет своим ходом, составит свыше 60 км", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, в ходе парада в едином строю в Нижнем Новгороде пройдут современные танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-80, реактивные системы залпового огня "Ураган" и "Град", тяжелые огнеметные системы "Солнцепек", оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М".