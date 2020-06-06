Генпродюсер ТРК "Крым" предупредил о появлении фейкового аккаунта "Крым 24" на YouTube

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июня. /ТАСС/. Генеральный продюсер ТРК "Крым" Олег Крючков предупредил, что неизвестные создали на YouTube неверифицированный аккаунт "Крым 24", дублируют в нем контент удаленного видеохостингом официального канала и могут использовать его для вброса фейков.

"Этот канал никакого отношения к телеканалу "Крым 24" не имеет, - заявил Крючков, отвечая на вопрос ТАСС, был ли восстановлен удаленный YouTube-канал. - Существует четыре клона "Крым 24", которые периодически появляются в сети. Выкладывается контент с нашего сайта. Наверное, для каких-то вбросов в определенный момент пытаются использовать бренд".

Телекомпания "Крым 24" 20 мая сообщила, что видеосервис корпорации Google без объяснения причин удалил ее YouTube-канал. Руководство ТРК сейчас консультируется с юристами по поводу иска к корпорации. Крючков также ранее сообщил ТАСС, что утраченные телесюжеты восстановлены на базе собственного сайта "Крым 24" и в дальнейшем организация не будет пользоваться сервисами Google и других видеоплатформ, которые не находятся на территории США. Он отметил, что YouTube не реагирует на жалобы руководства телерадиокомпании по поводу создания подобных клонов и не удаляет их.

Утром 20 мая YouTube удалил аккаунты телеканала "Крым 24" и информагентств Anna News и News Front. В МИД России назвали действия видеохостинга актом дискриминации в отношении русскоязычных медиаресурсов. Также посчитали возмутительным, что видеохостинг не дал никаких объяснений по поводу удаления аккаунта и не отвечает на запросы телеканала.

Власти Крыма заявили о попытке надавить на российские СМИ и посчитали действия видеохостинга элементом цензуры. Глава республики Сергей Аксенов поддержал намерение руководства гостелерадиокомпании "Крым" подать в суд на YouTube и заявил о необходимости развития аналогичных отечественных платформ.

В апреле американская корпорация Google также заблокировала ресурс "Федерального агентства новостей" и связанный с ней аккаунт в YouTube. Одновременно Facebook закрыл доступ к профилям всех иноязычных редакций агентства News Front. В январе 2019 года под надуманными предлогами модераторы Facebook удалили более 500 страниц, связанных с Россией, в том числе материалы информагентства Sputnik.