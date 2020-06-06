В посольстве России в Израиле рассчитывают на скорую передачу Александровского подворья

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 июня. /ТАСС/. Посольство РФ в Израиле выразило в субботу надежду на скорое завершение процесса регистрации Александровского подворья в Иерусалиме на Россию.

"Вопрос о перерегистрации Александровского подворья на Российскую Федерацию находится на рассмотрении израильской стороны уже несколько лет. Непосредственно процедура была запущена Министерством юстиции Израиля 31 декабря 2019 года. Рассчитываем на скорое завершение этого процесса", - говорится в сообщении пресс-службы диппредставительства.

23 января 2020 года сопредседатель российско-израильской межправкомиссии, израильский министр Зеэв Элькин проинформировал, что еврейское государство в ответ на просьбу Москвы начало юридический процесс регистрации Александровского подворья на имя РФ. 7 апреля израильская газета The Marker сообщила, что Окружной суд Иерусалима временно приостановил регистрацию до завершения рассмотрения иска со стороны незаконно занимающей подворье структуры.

Александровское подворье расположено в Старом городе Иерусалима неподалеку от Храма Гроба Господня. На его территории находятся Порог Судных Врат и домовая церковь Святого Александра Невского. Земля под строительство была приобретена Александром II в 1859 году, комплекс зданий возвело Императорское православное палестинское общество в 1896 году. Споры вокруг права собственности на подворье начались после революции 1917 года.