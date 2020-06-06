Путин заявил, что у России хватит денег на продвижение русского языка в мире

НОВО-ОГАРЕВО, 6 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заверил, что у государства хватит денег на продвижение русской культуры и русского языка в мире даже при низких ценах на нефть.

"На продвижение русской культуры, русского языка и наследия Пушкина денег у нас хватит. Несмотря на падение цен на нефть. Тем более, что эти цены уже повышаются", - сказал глава государства на встрече с деятелями культуры, которая проходит в режиме видеоконференции. Таким образом он отреагировал на выступление поэта, драматурга, переводчика произведений Александра Пушкина на английский язык Джулиана Генри Лоуэнфельда, у которого есть несколько идей по популяризации русского языка.

Путин поручил министру культуры Ольге Любимовой встретиться с Лоуэнфельдом, обсудить и обобщить его предложения. Глава ведомства заверила, что такая беседа обязательно состоится, по ее итогам будет представлен доклад президенту.

Путин восхитился работой Лоуэнфельда и всех лучших переводчиков произведений русской классики на иностранные языки. "Я понимаю, что все это связано с вашей внутренней потребностью делать то, чем вы занимаетесь. Когда это все вместе совпадает - и профессия, и желание работать - это дает максимальный результат", - обратился к драматургу президент. По его мнению, переводы русской классики весьма сложны. "Чтобы донести суть, чтобы донести изящество автора, нужен талант", - полагает российский лидер. На его взгляд, "талант обязателен, иначе после одного-двух неудачных экспериментов все заканчивается".