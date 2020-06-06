Схиархимандрит Петр умер во Владимирской области

ТАСС, 6 июня. Схиархимандрит Петр (Кучер), ветеран Великой отечественной войны, создатель и духовник Свято-Боголюбского женского монастыря во Владимирской области, умер в ночь на субботу на 94-м году жизни, сообщил ТАСС представитель отдела по связям со СМИ и общественностью Владимирской епархии Дмитрий Кошелев.

"Устроитель и духовник Свято-Боголюбского женского монастыря схиархимандрит Петр (Кучер), ветеран Великой Отечественной войны, скончался на 94-м году жизни. Он в последнее время не служил, жил у себя в келье. Он принял схиму под именем Петр", - рассказал Кошелев.

Он добавил, что схиархимандрит Петр принимал участие в возрождении многих храмов и монастырей, в том числе Спасо-Преображенской Пустыни Рижского Свято-Троицкого женского монастыря, Задонского Свято-Тихоновского Спасо-Преображенского монастыря в Липецкой области, Свято-Боголюбского монастыря во Владимирской области. По его благословению был создан попечительский совет Боголюбского монастыря, а затем Фонд благоверного великого князя Андрея Боголюбского.

По словам Кошелева, похоронят схиархимандрита Петра 8 июня в Свято-Боголюбском монастыре.