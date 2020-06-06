Петербург закупит около 50 единиц техники на 63,6 млн рублей для подразделений МЧС

ТАСС, 6 июня. Порядка 50 единиц техники в текущем году закупят для подразделений МЧС Петербурга. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЧС России по итогам рабочей встречи главы министерства Евгения Зиничева с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

"В 2019 году правительством города для пожарно-спасательных подразделений было закуплено 15 новых пожарных автомобилей на сумму около 300 млн рублей, в частности, для подразделений ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу закуплена техника на общую сумму 24 млн рублей. В текущем году из городского бюджета на эти цели выделено 63,6 млн рублей. Будет закуплено порядка 50 единиц техники, в том числе 33 единицы пожарно-технического оборудования", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, как отметили в министерстве, в ходе встречи Зиничев и Беглов обсудили вопрос сотрудничества в рамках заключенного 27 декабря 2019 года соглашения между МЧС России и правительством Санкт-Петербурга о передаче друг другу части своих полномочий. Губернатор Петербурга подчеркнул, что все пункты соглашения, которые касаются организации предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, информационного и материально-технического обеспечения, выполняются в полном объеме.

В свою очередь глава МЧС России отметил, что силами министерства с целью профилактики коронавируса проведена дезинфекция 124 социально значимых объектов и работа в данном направлении будет продолжена. "С 30 марта силами МЧС России на территории Санкт-Петербурга проведена дезинфекция 124 социально значимых объектов, в том числе 32 лечебных учреждений и 44 учреждений образования. Три раза обрабатывались все железнодорожные вокзалы. Работа будет продолжена до нормализации общей ситуации в регионе", - цитируют слова Зиничева в пресс-службе министерства.

При этом Беглов поблагодарил сотрудников МЧС за беспрерывную работу в условиях пандемии. Он отметил, что специалисты также участвуют во встречах авиарейсов из-за рубежа, оказывают психологическую помощь прибывающим гражданам. Кроме того, они помогают медикам в транспортировке больных до машин скорой помощи. Также подразделениями ведомства обработаны три объекта Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ.