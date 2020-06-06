В Татарстане разрешили работу общепита на летних верандах с 11 июня

КАЗАНЬ, 6 июня. /ТАСС/. Кафе и рестораны Татарстана смогут оказывать услуги общепита на летних верандах и террасах при условии соблюдения социальной дистанции между посетителями и наличия подключения к сетям водоснабжения и канализации. Соответствующее постановление размещено в субботу на официальном портале правовой информации региона.

"[Приостановить с 28 марта 2020 года до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки работу] объектов оказания услуг общественного питания, за исключением оказания услуг общественного питания на открытом воздухе на летних верандах и террасах стационарных объектов общественного питания, при условии размещения столов с соблюдением дистанцирования на расстоянии 1,5 м", - говорится в документе.

При этом, стационарный объект общественного питания должен иметь подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения (канализации).

Уточняется, что новые правила вступают в силу с 11 июня.

По данным республиканского оперштаба, в Татарстане за сутки подтвердили 52 случая заражения коронавирусной инфекцией. По состоянию на 6 июня, в регионе нарастающим итогом зарегистрировали 3 504 случая коронавируса.