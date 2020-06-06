Путин поправил главу Бурятии о стоимости новой библиотеки в Улан-Удэ

УЛАН-УДЭ, 6 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, который во время онлайн-встречи, приуроченной к Пушкинскому дню (Дню русского языка) сообщил, что строительство нового здания Национальной библиотеки Бурятии обошлось в 615 млн рублей. По словам президента, на реализацию проекта был выделен 1 млрд рублей.

"Сегодня открывается знаковый для республики объект - новое здание Национальной библиотеки Бурятии, отвечающее всем современным требованиям, здесь хранится более 1 млн книг, в том числе памятники письменности Востока. Здесь установлены современные сканеры, которые позволяют оцифровать фонды, не нанося ущерба книгам, создан краеведческий фонд, содержащий более 130 тыс. экземпляров, в том числе издания на бурятском языке", - сказал Цыденов.

Глава Бурятии сообщил, что на реализацию проекта было выделено 615 млн рублей, на что президент РФ отметил, что по имеющейся у него информации, выделен 1 млрд рублей. "По моим данным, миллиард. Ели вы говорите 600 [млн рублей], где 400 млн [рублей]?" - поинтересовался Путин. "Вы абсолютно точные цифры называете. Нам еще предстоит реконструкция старого здания, но новое мы построили, ввели в эксплуатацию, полностью укомплектовали", - ответил Цыденов.

Также он отметил, что у республики есть "своя связь" с Александром Пушкиным, напомнив, что в 1727 году прадед поэта Абрам Петрович Ганнибал после смерти царя был сослан в Бурятию, где прожил три года.

Крупный проект

Строительство нового корпуса Национальной библиотеки Бурятии, а также подземного книгохранилища и перехода к старому зданию, велось с 2016 года по федеральной целевой программе "Развитие культуры и туризма".

В новом шестиэтажном корпусе, получившем литер "Б", разместились абонемент, каталожный зал, учебный компьютерный класс, региональный центр Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина, музыкальная гостиная, отдел литературы по искусству, центр доступа к социально-значимой информации, сектор оцифровки и отдел редкой книги.

"Библиотека станет более открытой для читателей, ориентированной на повышение эрудиции. В музыкальной гостиной на 120 мест будут установлены рояль и конференц-система. Здесь в рамках национального проекта "Культура" откроется виртуальный концертный зал. В новом здании Национальной библиотеки продолжит работу "Музей книги", где будут проходить выставки и экскурсии. Порадует читателей обзорная площадка на крыше шестого этажа, для посетителей откроется незабываемый вид на центральную часть Улан-Удэ", - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Национальная библиотека Бурятии была создана в сентябре 1881 года по инициативе интеллигенции города Верхнеудинска (прежнее название Улан-Удэ). За более чем 130-летнюю историю библиотека превратилась в современный книжный и культурный центр. В ее фондах насчитывается 1,3 млн книг, документов, аудио- и видеоматериалов, в том числе памятники письменности Востока на старомонгольском языке, книги из собраний декабристов, сосланных на поселение в Забайкалье, и многие другие раритеты.