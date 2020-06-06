В Киеве отметили День русского языка

КИЕВ, 6 июня. /ТАСС/. День русского языка и День рождения Александра Пушкина отметили в украинской столице возложением цветов к памятнику великому русскому поэту. Как сообщил в субботу Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Киеве, в торжественной церемонии приняли участие сотрудники Российского центра науки и культуры в Киеве, представители творческой элиты столицы, члены ветеранских и общественных организаций города, киевские школьники и студенты.

"Пушкин создал наш поэтический, наш литературный язык, нам и нашим потомкам остается только идти по пути, проложенному его гением. Киев занял видное место в биографии Александра Сергеевича, киевские мотивы отчетливо звучат в его поэзии", - заявила и.о. руководителя РЦНК Лидия Дьяченко. Она отметила, что достоверно известно о двух приездах Пушкина в Киев: один из них состоялся в мае 1820 года, второй - в начале 1821 года. "Неудивительно, что киевляне дорожат памятью о замечательном госте. Она закреплена здесь и в названиях, и в монументах", - подчеркнула Дьяченко.

Поклонники таланта поэта возложили цветы к его памятнику, установленному в парке, названном в его честь, а также цитировали пушкинские строки. Российский центр науки и культуры в Киеве наградил чтецов ценными призами - эксклюзивными книгами, отмечается в сообщении.

Кроме того, сегодня представительство Россотрудничества на Украине открыло выставку "Ты вновь создал, волшебник милый, меня…", посвященную Пушкину, а также провело встречу с писателем Еленой Мордовиной.

Накануне центр провел онлайн-конференцию, в которой приняли участие руководители общественных объединений соотечественников из Киева, Харькова, Львова, Сум, Николаева и других городов Украины. Участники конференции обменялись мнениями по вопросам сохранения русского языка и культуры, а также по проблемам защиты прав граждан Украины на свободное использование русского языка. В РЦНК отмечали, что "воспитанники" центра с Украины будут участвовать в международном флешмобе, который организует совместно с РЦНК Институт Пушкина.