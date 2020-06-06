{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

Бэнкси опубликовал рисунок на тему положения темнокожего населения в США

Художник при этом сравнил их нынешнее положение с жильцами квартиры, которую залило из-за того, что этажом выше, где живут белые, прорвало трубу

ЛОНДОН, 6 июня. /ТАСС/. Британский художник Бэнкси создал рисунок, посвященный положению темнокожего населения в США. Фотографии своей последней работы он разместил в субботу в Instagram.

Бэнкси также разместил текст, сравнив нынешнее положение темнокожего населения с жильцами квартиры, которую залило из-за того, что этажом выше, где живут белые, прорвало трубу. "Сначала я подумал, что должен просто заткнуться и слушать, что черные говорят по этому вопросу. Но почему я должен поступать так? Это не их проблема. Она моя", - написал художник.

"Это проблема белых. И если белые люди ее не решат, кто-нибудь должен подняться наверх и высадить дверь", - подытожил художник, который по такому случаю поменял фото своего профиля в социальной сети на заставку черного цвета.

Теги
ВеликобританияБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
Детский пушкинский центр "Лукоморье" появится под Санкт-Петербургом к 2024 году
Открытие центра приурочат к 225-летию со дня рождения поэта
Читать полностью