В Северной Осетии открылись пункты приема заявлений для голосования по Конституции РФ

ВЛАДИКАВКАЗ, 6 июня. /ТАСС/. Пункты приема заявлений для голосования по поправкам в Конституцию РФ по месту пребывания начали работать в Северной Осетии. Об этом сообщили в региональном ЦИК.

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении 1 июля общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ. По предложению председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Эллы Памфиловой, процедура голосования начнется за шесть дней до этой даты, чтобы избежать скопления людей на избирательных участках.

"Подать заявление можно в территориальную избирательную комиссию, многофункциональный центр и через портал Госуслуг. На избирательных участках будут раздавать маски, перчатки, антисептики и ручки. Также там будут измерять температуру каждого избирателя бесконтактным термометром", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе регионального ЦИК, всего по республике действуют 10 таких пунктов. В них уже начали поступать первые заявления от граждан.

Данные паспортов избирателей члены избирательных комиссий будут изучать на расстоянии. Кроме того, смогут принять участие в голосовании избиратели с коронавирусом. Им создадут соответствующие условия для голосования.

Всего в день голосования в Северной Осетии будет задействовано 338 постоянных участков, 25 временных. На 66 участках будут установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), в том числе на участках в высокогорье.