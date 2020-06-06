Последствия утечки мазута в реку в Новгородской области ликвидировали

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Специалисты ликвидировали утечку мазута в реку Перетна в Новгородской области, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЧС РФ.

"В Новгородской области закончен комплекс мероприятий по очистке акватории и реки Перетна в Окуловском районе от мазута, вышедшего из емкости, находящейся на берегу. Течь была устранена, емкость перевезена на специализированную площадку", - сказали в ведомстве.

Место утечки в реку ранее локализовали бонами, воду очистили. Проведены работы по сбору и вывозу грунта с нефтепродуктами. Всего к ликвидации утечки были привлечены 35 человек и 12 единиц техники.

Утечка мазута произошла 5 июня из цистерны, находившейся на берегу реки Перетна в Окуловском районе. Всего вытекло 400 л нефтепродуктов. По данным прокуратуры, которая организовала проверку, течь может причинить существенный вред почве и водным ресурсам. Сотрудники регионального следственного управления СК РФ также начали проверку, организован забор образцов воды и почвы.