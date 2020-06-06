Кадыров поблагодарил ТАСС за переданный Чечне фотоархив с кадрами военных лет

ГРОЗНЫЙ, 6 июня. /ТАСС/. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поблагодарил информационное агентство ТАСС за передачу региону большого фотоархива с кадрами военных лет.

"Информационное агентство ТАСС и Чеченскую Республику связывают многие годы плодотворного сотрудничества. С учетом нашей давней и крепкой дружбы информационное агентство решило сделать Чеченской Республике подарок. На основе договоренности с директором ЧГТРК "Грозный", помощником главы Чеченской Республики Ахмедом Дудаевым, оно передало нам большой фотоархив, который включает в себя памятные снимки военных лет. Каждая фотография уникальна для нас, в них вся правда об этом трагическом времени", - написал он на своей странице "ВКонтакте".

Кадыров поблагодарил генерального директора ТАСС Сергея Михайлова, советника генерального директора Бориса Кипкеева и региональную команду ТАСС за уникальные кадры. Руководитель региона подчеркнул, что корреспонденты агентства всегда качественно и правдиво освещали жизнь республики, в том числе и самые печальные страницы ее истории.

"Я глубоко убежден, что каждый должен ознакомиться с этими уникальными снимками. На фотопленках корреспондентов ТАСС запечатлена наша история, о которой многие стали забывать. Они напоминают о суровых испытаниях, через которые прошел многострадальный чеченский народ. Мы заплатили высокую цену, чтобы положить конец войнам, беззаконию и нищете, каждый должен помнить и извлекать уроки из нашего прошлого, беречь мир и благополучие на нашей земле", - отметил Кадыров.

Ранее руководство ЧГТРК "Грозный" попросило ТАСС предоставить доступ к историческим кадрам периода 1990-2005 годов в качестве свидетельств эпохи для производства публицистических материалов, прежде всего документальных фильмов и телепередач самой государственной телерадиокомпании республики. ТАСС передал архив из более чем 700 фотографий этого периода на безвозмездной основе для показа в эфире и для сайта ЧГТРК "Грозный", а также для тематических выставок телерадиокомпании.

ЧГТРК "Грозный" в прошлом году запустила сбор материала времен двух военных кампаний в Чечне, чтобы рассказать о событиях тех лет молодому поколению, противостоять информационным атакам и показать, какой ценой дался мир.