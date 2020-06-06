Сотрудники КБГУ доставили пожилым гражданам Нальчика более тысячи продуктовых наборов

"Больше 1000 продуктовых наборов было доставлено сегодня в Нальчике пожилым людям, находящимся в самоизоляции в период борьбы с распространением коронавирусной инфекцией. Акция прошла по инициативе руководства и преподавателей Медицинского колледжа КБГУ, силами актива Республиканского волонтерского штаба по оказанию помощи пожилым людям КБР в рамках Всероссийской акции #МыВместе", - говорится в сообщении.

"С начала действия ограничительных мер, связанных с недопущением распространения коронавирусной инфекции, в республике был создан волонтерский штаб помощи пожилым людям, находящихся в самоизоляции. Основу штаба составили активисты регионального отделения общественной организации "Волонтеры медики" , в большинстве своем - это студенты медицинского колледжа и медицинского факультета КБГУ. С начала пандемии они передали пожилым и маломобильным гражданам республики больше 25 тыс. продуктовых наборов. Этот, в какой-то степени, гражданский подвиг, который высоко оценили преподаватели вуза, много раз они помогали своим студентам в поиске спонсоров, организации питания волонтеров, перевозке продуктовых пакетов. А сегодня решили провести совместную массовую акцию. Вместе загружали машины на складе, развозили и вручали наборы старикам, что безусловно способствует укреплению доброжелательной атмосферы в коллективе и взаимоуважению", - пояснила директор Медицинского колледжа КБГУ Светлана Пшибиева

Акция взаимопомощи #МыВместе направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса. Во всех регионах России работают 116 805 волонтеров, доставляя лекарства и продукты. Юристы и психологи бесплатно консультируют нуждающихся в их помощи, а тысячи партнеров акции помогают своими услугами и товарами. На данный момент 2 млн 843 тыс. 715 человек получили помощь. На горячую линию акции поступило 2 млн 951 тыс. 055 звонков.